Die steirische Jägerschaft kennt zu Beginn der Saison ein neues Sorgenkind: die Afrikanische Schweinepest. Sie „steht vor den Türen“ und sei etwa in Ungarn schon weit verbreitet. In der Steiermark gab es bisher keinen Fall, aber wenn der Ernstfall eintrete, müsse schnell gehandelt werden, sagte Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer (ÖVP) bei einem Medientermin. Eine länderübergreifende Übung ist in Planung. Die Afrikanische Schweinepest grassiert in Ländern rund um Österreich und betrifft die Wildschweinpopulation. Für den Menschen ist die Krankheit ungefährlich, aber ganze Rotten erkranken und sterben daran. Noch vor dem Sommer soll nun eine Ernstfallübung der steirischen und der Kärntner Jägerschaft auf die Beine gestellt werden - inklusive Nachtsichtgeräten und Hundegespannen.