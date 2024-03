Fahrerflucht beging am Freitagabend ein Pkw-Lenker in Graz. Eine 60-Jährige war mit ihrem E-Bike auf der Körösistraße unterwegs gewesen, an der Kreuzung mit der Grabenstraße und der Andritzer Reichsstraße wollte sie in Richtung Norden weiterfahren.

In der Andritzer Reichsstraße wurde die Frau von einem weißen Pkw überholt, der Abstand des Lenkers zur Radfahrerin war zu gering, in weiterer Folge kam es zu einer seitlichen Kollision. Die Frau stürzte, der unbekannte Lenker blieb allerdings nicht stehen und setzte seine Fahrt fort.

Zeugen gesucht

Die 60-Jährige wurde durch den Unfall unbestimmten Grades verletzt und musste vom Roten Kreuz ins UKH Graz gebracht werden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen und Zeugen, Personen, die sachdienliche Hinweise einbringen können, sollen sich bei der Verkehrsinspektion 1 des SPK Graz unter der der Nummer 05 9133 65 4110 melden.