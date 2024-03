Wir stehen in wachsendem Maß unter Strom. Ein Befund, der nicht nur für den Aufgeregtheitspegel unserer Zeit gilt, sondern auch wörtlich zu verstehen ist. Ob beruflich oder privat, unsere Umgebung elektrifiziert sich rasant bis in alle Winkel. Handy und Smartwatch sind Dauerbegleiter, wo unlängst noch zu Fuß gegangen oder beherzt in die Pedale getreten worden ist, surren heute E-Scooter und E-Bikes. Zu Hause hat Alexa das Kommando übernommen und dirigiert mühelos Surroundsystem und Außenjalousien. Der technische Fortschritt hat den Komfort in neue Sphären katapultiert.