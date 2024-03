Nun sind es also drei: Nach der Market-Umfrage bzw. Hochrechnung im Auftrag des „Standard“ zur steirischen Landtagswahl und jener der ÖVP (M&R Wien) wurde eine der FPÖ (bei OGM) am Dienstag publik. Der Hochschätzung vom Februar nach würden Mario Kunaseks Blaue mit 25 Prozent (in der Sonntagsfrage) hauchdünn vor Anton Langs SPÖ (24 Prozent) liegen – und dahinter die ÖVP (Christopher Drexler) mit 23 Prozent.