Platz 3 hinter Blau und Rot? Die Market-Umfrage bzw. Hochrechnung im Auftrag des „Standard“ zur Landtagswahl in der Steiermark wurmt die ÖVP mehr, als sie das zugeben will. Erst am Samstag predigte man den Funktionären auf der Steiermark-Konferenz, dass „eigene Umfragen“ LH Christopher Drexler und die Steirer-VP stets auf Platz 1 ausweisen würden.