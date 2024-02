An die 400 Funktionärinnen und Funktionäre trommelt die steirische ÖVP heute Samstag zu ihrer Steiermark-Konferenz in der Grazer Seifenfabrik zusammen. Der Bauernbundball am Abend zuvor ist nur ein willkommenes Zwischenspiel, denn schon am Freitag hat der Reigen mit dem KPV-Landestag begonnen. Die kommunalpolitische Vereinigung ist die VP-Fraktion im Gemeindebund, Landesobmann Erwin Dirnberger und sein Team wurden wiedergewählt. Auch Peter Amreich, FCG-Spitzenkandidat für die Arbeiterkammerwahl im April, kam kurz zu Wort.

Am Samstag aber werde keineswegs schon der Wahlkampf (für die Landtagswahl im November) ausgerufen, versichert man in der VP-Zentrale. Christopher Drexler will seine Parteifreunde auf herausfordernde Monate einschwören – dazu setzt er auf die Motivationskünste von Ex-Skirennläuferin Nici Schmidhofer sowie die Unterstützung von Bundesparteichef Karl Nehammer und Generalsekretär Christian Stocker. EU-Spitzenkanditat Reinhold Lopatka ist ebenso mit von der Partie wie Ex-Minister Martin Bartenstein und Drexlers Vorgänger in Amt und Partei, Waltraud Klasnic und Hermann Schützenhöfer.

Ein wenig Abgrenzung

Und inhaltlich? Wie zuletzt bei Margit Laufer in der ZiB2 und ungezählten Anlässen davor wird Drexler das steirische Klima der Zusammenarbeit hervorstreichen, Arbeitseifer bis zuletzt versprechen und den politischen Gegner nicht direkt attackieren. Kernaussage: Man könne es sich in Zeiten eines permanenten Wettbewerbs der Regionen und Länder nicht leisten, ein Jahr lang Wahlkampf zu machen. Ein wenig Abgrenzung vom Koalitionspartner ist aber dennoch vonnöten, etwa bei der Migration. Klassische ÖVP-Kernthemen wie Leistung, Eigenverantwortung und Sicherheit werden da schon mal auch als „ursteirische Eigenschaften“ vereinnahmt.

Aber die Umfrage

Die im „Standard“ erschienene Market-Umfrage, die die steirischen ÖVP in der Sonntagsfrage Platz auf den dritten Platz hochrechnet, wird die Partei nicht ignorieren können. Die Botschaft von Landesgeschäftsführer Detlev Eisel-Eiselsberg lautet sinngemäß: „Ganz so schlecht stehen wir nicht da, aber auch nicht so gut wie 2019.“ Es werde vielmehr auf einen engen Dreikampf um die Spitze hinauslaufen, wie es ihn schon 2015 gegeben hat. Da hatte übrigens die SPÖ am Ende die Nasenspitze vorne.