Mit olympischen Augenringen wird wohl so manche VP-Funktionärin und -Funktionär kommenden Samstag bei der Steiermark-Konferenz der Partei in der Grazer Seifenfabrik antanzen. Einen Kilometer Luftlinie entfernt ist der große Bauernbundball wenige Stunden zuvor zu Ende gegangen. Weil Bundesparteichef Karl Nehammer die Seinen vor einer Woche in Wels öffentlichkeitswirksam zusammengetrommelt hatte, fiel der steirische Termin (er wird kombiniert mit dem Landestag der kommunalpolitischen Vereinigung KPV) feier-technisch etwas ungünstig aus. Der Bundeskanzler wird freilich auch in Graz seinen Österreich-Plan kommunizieren.