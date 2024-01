Erste Sitzung des steirischen Landtags im letzten Jahr der Legislaturperiode (hier geht es zur Zusammenfassung): Zu besprechen gab es am Dienstag nach dem „Umfragehammer“ des Vortags genug. Aber vorne am Rednerpult wurde der Absturz der ÖVP auf Platz drei in der vom „Standard“ beauftragten Market-Hochrechnung nur von Mario Kunasek aufgegriffen. Dessen FPÖ liegt laut Market auf Platz eins. Und die Blauen werden im Frühjahr noch eine eigene Umfrage beauftragen, verriet Landesparteisekretär Stefan Hermann.