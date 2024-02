Brave Teufel und böse Engel tummelten sich am Samstagabend im Grazer Congress am 33. Tuntenball. „Wir sind viele, wir sind bunt und wir sind laut“, verkündetet Moderatorin und Drag Queen Grazia Patricia bereits bei der Eröffnung. Dass sich die 2500 Gäste das Motto „Halos x Horns“ zu Herzen genommen haben, ließ bereits der erste Blick in den Stefaniensaal erahnen. Denn von Engelsflügeln mit rund drei Metern Flügelspannweite bis hin zu aufwändige modellierten Teufelsmasken war am Samstag alles mit dabei. Natürlich durfte dabei ganz im Stil des Tuntenballs viel nackt Haut und Lack und Leder nicht fehlen.