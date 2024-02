Es ist ein Doppelleben – nicht nur zwischen zwei Geschlechtsidentitäten, sondern auch zwischen Glamour und Handwerker-Dasein: „Wir sind nicht nur begabt im Schminken“, sagt Jodie Fox mit extra tiefer Männerstimme und zwinkert mit den falschen X-Large-Wimpern. „Und mit jedem Tuntenball lernen wir neue Fähigkeiten dazu“, ergänzt Chemical Princess. Schon seit Monaten haben die Grazer Drags an spektakulären Outfits für den heutigen Grazer Tuntenball genäht, gesägt, gehämmert und gebastelt, Fox wird etwa atemberaubende Schuhe, die man eher Skulpturen nennen könnte, an ihren Füßen tragen – alles in monatelanger Arbeit selbst gebastelt. „Der Tuntenball ist unser Superbowl, oder besser gesagt die Halftime Show“, schmunzeln die Grazer Drag Queens.