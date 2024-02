Am Samstag steigt im Grazer Congress der 33. Tuntenball. Ein Fest für die „LGBTQIA+“-Gemeinschaft und alle, die sie unterstützen. Und das sind in Graz, so Tuntenball-Organisator Joe Niedermayer, besonders viele: „Ich weiß nicht, ob Graz offener ist. Aber ich bin schon auf der ganzen Welt auf Regenbogenparaden gewesen, nirgends gehen so viele Heteros auf die Straße wie in Graz.“