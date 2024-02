Wenn das jetzt schon so kompliziert ist“, stöhnt Richter Hanspeter Draxler am Dienstag am Straflandesgericht Graz. Dabei geht er erst mit der Angeklagten ihre persönlichen Daten durch: Sie ist Ungarin, 47, nicht verheiratet. Oder, nein, doch verheiratet. Keine Kinder. Zwei Minuten später doch unterhaltspflichtig für vier Kinder. „Zahlen Sie derzeit etwas für Ihre Kinder?“ – „Wieso soll ich ihnen was zahlen?“ In die Schule ist sie 12 Jahre lang gegangen. Oder? „Wahrscheinlich mehr.“