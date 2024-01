Es war ein Schock in der Silvesternacht. Der Brand im „Stern“ in Graz kostete einer 21-Jährigen das Leben, 21 Menschen wurden teils schwerverletzt. Drei Personen befinden sich derzeit noch im Spital. Eine Patientin liegt auf der Intensivstation, ihr Zustand habe sich aber „wesentlich gebessert“ heißt es von der Pressestelle des Landeskrankenhaus (LKH) in Graz. Zwei weitere Personen befinden sich noch auf der Normalstation – aktuell sieht es danach aus, als könnten sie am Ende der Woche das Krankenhaus verlassen. Dieser traurige Vorfall ließ Stimmen, die mehr Brandschutzkontrollen in ähnlichen Lokalen forderten, laut werden. Die Grazer Anlagenbehörde hat reagiert und 80 potenziell gefährdete (Keller-)Lokale aufgelistet.