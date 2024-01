Ein Todesopfer, 21 teils schwerverletzte Menschen. Das ist die verheerende Bilanz eines Brandes in einem Grazer Lokal in der Silvesternacht. Um die Gastrobranche für das Thema Brandschutz noch stärker zu sensibilisieren, gab es in der Nacht von 19. auf 20. Jänner (Freitag auf Samstag) unangekündigte nächtliche Kontrollen in Lokalen im Bezirk Murtal. Nun liegt die Bilanz dieser Aktion vor, die von der BH Murtal als Gewerbebehörde gemeinsam mit dem Arbeitsinspektorat Leoben durchgeführt wurde. Mit dabei sind in dieser Nacht zudem ein Amtssachverständiger für Anlagentechnik sowie Beamte des Bezirkspolizeikommandos Murtal, die auch Jugendschutzkontrollen durchführen.