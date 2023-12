Ein Brand vor einem Asylheim in Oberösterreich und die Geschichte ist schnell erzählt. „Feuerwehrfrauen von Asylwerbern belästigt“, titelt der Boulevard. Schnell geschossen, nicht vorher nachgefragt, schon gar nicht differenziert, so das Prinzip. Das Narrativ verselbstständigt sich, vor allem in den sozialen Medien. Doch die Sache hat einen Haken: Darüber, was sich tatsächlich am Einsatzort abgespielt hat, scheiden sich die Geister.