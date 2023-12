Beim Anruf ist Christian Breuer kurz angebunden, berichten die Oberösterreichischen Nachrichten (OÖN) am Freitag. Er könne gerade nicht sprechen, weil er schon wieder beim CoHotel im Einsatz sei, sagt der Abschnittskommandant der Feuerwehr. Es ist Donnerstagmittag und die Freiwillige Feuerwehr Steyregg musste zum fünften Mal in vier Tagen zur Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet ausrücken. Es war der vierte falsche Alarm, vermutlich absichtlich von einem Bewohner ausgelöst. Nur am Mittwoch brannte es wirklich. Ein Müllcontainer vor der Unterkunft stand in Flammen, konnte aber rasch gelöscht werden. Die Brandursache war zu Redaktionsschluss noch unbekannt.