Ein Feuerwehreinsatz in einer oberösterreichischen Asylunterkunft schlägt hohe Wellen. Was war passiert? Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Steyregg wurden am Mittwoch wegen eines Containerbrands verständigt. Als sie vor Ort in der Unterkunft eintrafen, sollen sie von den Bewohnern „massivst“ behindert worden sein.

Polizei widerspricht Feuerwehr-Darstellung

Die Feuerwehrleute berichten von lautem Grölen und Drängeleien. Um zum Brand vorzudringen, verständigte die Feuerwehr schließlich die Polizei. Beim Eintreffen dieser, sollen die Asylwerber die Unterkunft dann ruhig verlassen haben, vermerkt die Feuerwehr in ihrem Bericht.

Die Polizei stellt in ihrem Bericht den Vorfall anders dar. „Die Feuerwehr sei nicht behindert worden und habe umgehend Löschmaßnahmen durchführen können. Jedoch seien einige Asylwerber zwischen den Feuerwehrfahrzeugen herumgelaufen und haben sich in unmittelbarer Nähe zu den Feuerwehrleuten aufgehalten“, so die Polizei in einer Aussendung. Es sei aufgrund des Verhaltens eine Anzeige erstattet worden, eine konkrete Bedrohungslage sei aber nicht vorgelegen.

Mehere Einsätze binnen weniger Tage

Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Breuer sagt gegenüber dem ORF, dass sich die Asylwerber mit dem Eintreffen der Polizei beruhigt hätten. Zuvor hätten sie bei weiblichen Mitgliedern der Feuerwehr körperliche Berührungen angedeutet. Zu einem Übergriff sei es jedoch nicht gekommen, bekräftigt Breuer. „Wenn wir ruhig gestanden sind, sind sie immer näher herangekommen“, schildert die Feuerwehrfrau Viktoria Lepschi den Vorfall. Sie seien zwar nicht sexuell belästigt worden, aber man fühle sich trotzdem unwohl, wenn sie immer näherkommen.

Seit dem 25. Dezember habe es bereits sechs bis sieben Einsätze in der Asylunterkunft gegeben. Teilweise seien Feuerwehrleute mit Christbaumkugeln beworfen worden. Von der zuständigen Bundesbetreuungsagentur wird der Vorfall bedauert. Zuletzt habe man das Personal in der Unterkunft extra um weitere acht Personen aufgestockt.