Der Überfall auf eine 55-Jährige in ihrem eigenen Haus in Stattegg (Graz-Umgebung) war am Mittwoch noch einmal Gegenstand eines Prozesses am Straflandesgericht Graz. Ein 23 Jahre alter Brasilianer stand wegen seiner Beteiligung an dem Raub vor einem Schöffengericht unter Richterin Kornelia Philipp. Im September wurden bereits acht Männer wegen derselben Tat zu Haftstrafen von vier bis acht Jahren verurteilt.