Die Verhandlung gegen den letzten Täter, der an der Home-Invasion (Überfall in den eigenen vier Wänden) in Stattegg, Graz-Umgebung, beteiligt war, geht am Mittwoch am Straflandesgericht Graz über die Bühne. Vor dem Schöffengericht erscheint ein Brasilianer (23), der als einer der Haupttäter an dem völlig aus dem Ruder gelaufenen Einbruchsversuch im Dezember 2022 gilt.