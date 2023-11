Vor drei Jahren wurde in der Grazer Oper zum letzten Mal zur rauschenden Ballnacht geladen, 2024 ist es nun wieder soweit: Die Grazer Opernredoute ist zurück. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für den Ball auf Hochtouren, unter anderem sind Patricia Stieder-Zebedin von der Tanzschule Schweighofer und Wolfgang Nicoletti für eines der Herzstücke des Abends, die Polonaise, zuständig. Aus diesem Grund lädt das Choreografenteam am Samstag, dem 18. November, im Galeriefoyer der Oper Graz zum öffentlichen Casting. „Wir brauchen 50 Paare für die Polonaise, deshalb gilt, je mehr sich anmelden, umso besser“, sagt Stieder-Zebedin und verrät bereits, was auf die auserwählten Tänzerinnen und Tänzer zukommt. „Die Polonaise wird mehrere unterschiedliche Tanzstile enthalten, es wird ein buntes Potpourri“, freut sie sich.