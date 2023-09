In der Branche gibt die Vergleichsform den Ton an: Nein, wir leben weiterhin nicht in einer heilen Welt, und die Teuerung setzt längst vielen von uns zu – dennoch sei die Gesamtlage in den vergangenen Jahren dramatischer gewesen. Weniger geeignet zum „Champagnisieren“, was die Musik bei vielen Tanzbällen verstummen ließ, nicht zuletzt auch bei der Grazer Opernredoute.