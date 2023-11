„Wunderschön. So etwas habe ich noch nie gesehen“, freuten sich Sonntagabend viele Steirer. Der Grund für ihre Freunde sind Polarlichter, die in der Nacht von Sonntag auf Montag auch in der Steiermark zu sehen sind. „Das wird sicher noch ein paar Stunden so gehen“, sagte Ubimet-Meteorologe Sebastian Koblinger Sonntag gegen 19.30 Uhr. Zahlreiche Webcams auf foto-webcam.eu haben das bunte Himmelsspektakel eingefangen.

Grund für die Polarlichter ist ein Sonnensturm. Neben der erhöhten Sonnenaktivität tragen auch die guten Sichtbedingungen und die aktuell sehr trockene Luft dazu bei. Koblinger erklärt: „Teilchen, die von der Sonne ausgehen, gelangen ins Erdmagnetfeld und dadurch entstehen diese Lichter.“