Aurora borealis: Weststeirer beobachtete in Ligist das Polarlicht

Ein in unseren Breitengraden seltenes Naturphänomen konnte Lukas Amlacher am Sonntag beobachten. In Ligist sah er für mehrere Minuten ein Polarlicht - auch Nordlicht genannt. Mit seinem Handy hielt er das Naturschauspiel fest.