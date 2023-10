Immer wieder kommt es zu gefährlichen Situationen mit Hunden in der Öffentlichkeit, erst Anfang Oktober wurde eine Joggerin in Oberösterreich von einem American Staffordshire angefallen und totgebissen, die Rasse gehört zu den sogenannten „Listenhunden“. Der Ruf nach schärferen Regelungen für die Haltung von Kampfhunden wird aus diesem Grund im Moment wieder lauter, doch die Hunderasse sagt laut Expertinnen wenig über die Gefahr aus, die von einem Tier ausgeht. „Das Verhalten eines Hundes ist charakterabhängig“, sagt Hundetrainerin Anna Oblasser-Mirtl vom Animal Training Center (ATC) in Rohrbach. „Genetik und die Lernerfahrungen des Hundes spielen genauso mit hinein, jeder Hund ist ein Individuum.“