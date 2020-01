Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schwerer Unfall kurz vor den Jugendspielen in Lausanne © GEPA pictures

Bei den Vorbereitungen zur Eröffnungsfeier der Olympischen Jugendspiele in Lausanne ist eine Frau am Dienstag so schwer verletzt worden, dass sie laut Polizei in Lebensgefahr schwebt. Die 35-Jährige stürzte aus fünf Metern Höhe auf den Boden der Eishalle in Malley.

Die Eiskunstläuferin, eine russische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Deutschland, wurde in das Universitätsspital von Lausanne transportiert, wie die Kantonspolizei Waadt am Mittwoch mitteilte. Die Staatsanwaltschaft leitete ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ein.