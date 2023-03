In Vorbereitung auf das WM-Skispringen auf der Großschanze kam es am Mittwoch in Planica zu einem schweren Trainingssturz. Der sechzehnfache Weltcupsieger Peter Prevc kam während des Sprungs wegen eines Problems mit der Bindung aus der Balance und krachte in den Auslauf des Bakkens. Er musste erstversorgt werden, wurde danach mit einer Trage aus dem Zielstadion gebracht.

Der Lokalmatador, der bei der Eröffnungsfeier die slowenische Fahne getragen hatte, war dabei bei Bewusstsein und konnte den Fans zuwinken. Er wurde zum genauen Check ins Krankenhaus gebracht. Laut ersten Meldungen aber sei er "ok", klagte aber über Rückenschmerzen.