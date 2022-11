Wer abends durch Innsbrucks Innenstadt spaziert, wird in einer Seitenstraße eine ungewöhnliche Weihnachtsbeleuchtung entdecken: Da hängen Skispringer in verschiedenen, typischen Posen zwischen den Häuserzeilen. Mich haben an diesem Wochenende in Ruka vor allem Absprung und Luftfahrt fasziniert. Das technische Niveau am Schanzentisch ist derzeit allgemein unglaublich hoch und auch in der Flugphase haben sich viele Athleten weiterentwickelt. Allen voran der derzeit Führende im Gesamtwelt-Weltcup, Dawid Kubacki: Es gelingt dem Polen, die ihm zur Verfügung stehende Fläche – bestehend aus Körper und Ski – perfekt aerodynamisch auszunützen. Er dreht die Skispitzen nicht mehr so stark nach außen, sondern springt schon fast in einem H-Stil. Auch die Slowenen um Anze Lanisek springen eine solche Technik.