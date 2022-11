Man soll keine Geburtstage vorfeiern, sagt man. Andreas Goldberger feiert seinen 50er, den er am 29. November begeht, auch nicht vor, lediglich sein Geschenk an sich selbst, das gibt's ausnahmsweise schon früher: eine Teilnahme an der Crocodile Trophy in Australien. Das mehrtägige Etappenrennen in Australien, erzählt Österreichs Skispringer-Ikone, wollte er schon immer einmal bestreiten, seit "15 Jahren schwirrt das im Hinterkopf umher". Und weil irgendwann der Zeitpunkt kommt, wo man solch wagemutige Abenteuer dann doch lieber sein lässt, "habe ich mir das zum Geburtstag gewünscht. Und mir selbst geschenkt", erzählt er und lacht.