Vor dem Neujahrsspringen heute in Garmisch (14 Uhr, ORF 1 live) spricht der scheidende FIS-Rennleiter Walter Hofer über seine und die Zukunft des Skisprungsports.

Noch-FIS-Rennleiter Walter Hofer (links) mit seinem Nachfolger Sandro Pertile © GEPA pictures

Nach 28 Jahren legen Sie mit Ende der Saison Ihr Amt als FIS-Rennleiter im Skispringen zurück. Wann haben Sie diesen Entschluss gefasst?

WALTER HOFER: Für mich war diese Entscheidung von Anfang an biologisch bedingt. Ich habe immer gesagt, dass ich mit 65 Jahren in die Rente gehen werde. Jetzt ist es eben so weit.