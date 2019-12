Facebook

© APA/BARBARA GINDL

Alois Stadlober hat sich vor Beginn des Weltcupwochenendes in der Ramsau einen Scherz mit deutschen Journalisten erlaubt. Was denn das Worst-Case-Szenario wäre, wollten die Deutschen wissen und dachten bei der Frage wohl an die bescheidene Wetterprognose. Ohne zu zögern, antwortete Stadlober: „Dass ein Deutscher gewinnt.“ Würde man den Ramsauer in diesem Zusammenhang ernst nehmen, könnte man sagen: Der Kombinierer-Weltcup in der Ramsau war ein einziger Misserfolg und Vinzenz Geiger ist schuld daran. Weil Stadlober aber scherzte, kann der OK-Chef positiv bilanzieren. „Wir haben bereits vor dem abschließenden Langlaufrennen von der FIS ungemein positives Feedback bekommen“, sagt Stadlober.