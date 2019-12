Jarl Magnus Riiber war am zweiten Wettkampftag in der Ramsau nicht zu besiegen, setzte sich verdient durch. Lukas Greiderer war als Fünfter bester Österreicher. Franz-Josef Rehrl ist mit Rang 14 zufrieden.

Nordische Kombination in Ramsau

Lukas Greiderer war wieder bester Österreicher © GEPA pictures

Die norwegischen Kombinierer haben am Sonntag beim Weltcup in Ramsau einen Doppelerfolg gefeiert. Jarl Magnus Riiber lief im siebenten Saisonbewerb vor Jörgen Graabak zu seinem sechsten Sieg. Der deutsche Samstag-Sieger Vinzenz Geiger wurde Dritter. Der Tiroler Lukas Greiderer landete als bester Österreicher an der fünften Stelle.