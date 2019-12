Vor 20 Jahren war Ramsau am Dachstein Austragungsort der Nordischen Ski-WM. Jetzt wird hinter den Kulissen emsig an einer neuen WM-Bewerbung getüftelt. Realistischerweise ginge es um eine Weltmeisterschaft im Jahr 2029 oder 2031.

Tüfteln an neuer Bewerbung

Ob die Ramsau wieder zum WM-Ort wird, steht freilich noch in den Sternen © Daniel Raunig

Es waren sozusagen zwei Ramsauer Urgesteine, die in Sachen WM-Bewerbung den Stein ins Rollen brachten. Alt-Bürgermeister Helmut Schrempf und Sport-Manager Wolfgang Mitter trafen sich mit dem Obmann des WSV Ramsau und Weltcup-OK-Chef Alois Stadlober und sie hatten eine klare Botschaft im Gepäck: „Die Ramsau muss sich wieder für eine Nordische Ski-Weltmeisterschaft bewerben.“ Über den WSV geht die Botschaft an den Steirischen Skiverband und dessen Präsidenten Karl Schmidhofer und von dort weiter an den ÖSV. Schmidhofer und Schröcksnadel wissen bereits Bescheid, vermeldet Wolfgang Mitter: „Ich bin mit Präsident Schröcksnadel erst vor 14 Tagen auf der Reiteralm zusammengesessen.“