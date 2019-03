Was ist da los im österreichischen Spitzensport? Warum ist der Dopingsumpf noch immer nicht trockengelegt? Welches System, welches Geschäftsmodell, welche Mechanismen stehen dahinter? Was tut der ÖSV, was die Anti-Doping-Agentur NADA? Reichen die bestehenden Gesetze aus? Und sind Spitzenleistungen im Spitzensport nur mit verbotenen Hilfsmitteln möglich?

Es diskutierten:

Max Hauke, ÖSV-Langläufer

Dominik Baldauf, ÖSV-Langläufer

Andreas Mauhart, Rechtsanwalt

Markus Gandler, ehem. Sportlicher Leiter für Langlauf und Biathlon, ÖSV

Philipp Trattner, Sektionschef im Sportministerium, Kuratoriumsvorsitzender NADA Austria (Nationale Anti-Doping-Agentur)

Ines Geipel, ehem. DDR-Athletin und Doping-Expertin

Hajo Seppelt, Journalist und Doping-Experte