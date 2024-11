Lediglich acht Stationen umfasst der Weltcup der Nordischen Kombinierer in der laufenden Saison. Los geht es am Wochenende in Ruka und der Ramsauer Franz-Josef Rehrl ist voller Vorfreude auf den Auftakt. „Es wird wieder Zeit. Mir kommt vor, der Sommer wird immer länger. Der letzte Monat ist schon zach“, sagt der 31-Jährige. „Du willst endlich loslegen und sie lassen dich noch nicht.“