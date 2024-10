Seit das Nordische Ausbildungszentrum in Eisenerz am 3. September 1982 offiziell aus der Taufe gehoben wurde, war es das Ziel der Verantwortlichen, nordischen Leistungssport und eine berufliche Lehr-Ausbildung zu verbinden. Durch die enge Zusammenarbeit mit der Voestalpine und dem bfi Steiermark ist dies gelungen. Im Laufe der Jahre kam auch noch die Möglichkeit dazu, neben einer Lehre in vorwiegend technischen Berufen und dem Spitzensport zusätzlich die Matura abzulegen.