In der Erzberg Arena in der Eisenerzer Ramsau tummeln sich Volksschulkinder an diesem Mittwochvormittag. Aus Landl und Gai waren sie mit Bussen angereist – und auch ihre Eisenerzer Kolleginnen und Kollegen waren gekommen, um beim FIS Kids Snowday die Sportarten Langlaufen, Skispringen, Biathlon und Ski-Orientierungslauf kennenzulernen. „Wir hatten früher das Guglhupfspringen für die Eisenerzer Kindern. Wir wollen aber unsere Sportarten vielen Kindern zeigen und vermitteln, welch großen Spaß man dabei hat“, erzählt Organisator Reini Alex, Koordinator des Nordischen Ausbildungszentrums (NAZ) Eisenerz für die Polytechnische Schule. Er ist auch stolz, dass der Snowday ein „Green Event“ ist, also klimafreundlich.