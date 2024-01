Die gute Nachricht vorweg: Wertungssprüngen ab 14 Uhr steht bei der Skiflug-WM am Kulm in Bad Mitterndorf nichts mehr im Wege. Das Training, das am Donnerstag hätte stattfinden sollen, konnte am Freitag durchgeführt werden. Bei durchgehend leichtem Regen – aber immerhin.

Und die Österreicher präsentierten sich von Anfang in guter Flugform. Michael Hayböck flog im ersten Training mit 224,5 Metern am weitesten. Mit Manuel Fettner und Stefan Kraft platzierten sich zwei weitere Österreicher unter den besten vier Fliegern. Nur der Slowene Lovro Kos sprengte das Österreicher-Paket. Viertbester Österreicher war Jan Hörl. Das Quartett wird dann ab 14 Uhr auch um die Einzelmedaillen fliegen. Daniel Tschofenig und Clemens Aigner, die das Training auch absolvierten, sind dann möglicherweise am Sonntag beim Team-Wettkampf wieder am Start.

Im zweiten Training zauberte dann der Slowene Timi Zajc einen Satz auf 238 Meter in den Schnee. Zajc liegt der Kulm – im Vorjahr wäre der 23-Jährige hier mit 247,5 Meter Schanzenrekord geflogen, konnte den Flug aber nicht stehen. Auf den Plätzen flogten Kos, Ryoyu Kobayashi (JPN) und Andreas Wellinger (GER). Hayböck war auch im zweiten Training als Sechster bester Österreicher. Um 14 Uhr soll der erste Wertungsdurchgang beginnen.