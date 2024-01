Zum sechsten Mal in der Geschichte wird am Kulm in Bad Mitterndorf der Weltmeister im Skifliegen gekürt. In vier Durchgängen soll am Freitag (ab 14 Uhr) und Samstag (ab 14 Uhr) der Einzel-Weltmeister ermittelt werden. Am Sonntag steht dann die Entscheidung im Teambewerb an. Für Österreich sind Stefan Kraft, Michael Hayböck, Jan Hörl und Manuel Fettner im Einzel am Start.

Kraft, dominanter Führender im Gesamtweltcup, gilt als starker Flieger, ist aktuell Weltrekord-Halter und dementsprechend auch Favorit auf eine Medaille. Auch der Deutsche Andreas Wellinger ist in guter Form und zählt zum Favoritenkreis. „Die Slowenen sind sehr heiß, Ryoyu Kobayashi kann auch weit fliegen“, sagt Kraft. Selbst denkt er nicht an den Weltmeistertitel. Die Erinnerungen an den Kulm sind aber gut: „Ich hab da meinen ersten Heimsieg feiern können, das war wunderschön. Die letzten zwei Mal war ich jedes Mal am Stockerl. Mir liegt die Schanze, ich mag sie sehr gern.“

Aber auch Jan Hörl ist nicht zu unterschätzen, der Pongauer wurde im Vorjahr bei seiner Kulm-Premiere im Weltcup zweimal Fünfter.