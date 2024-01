Um 11 Uhr hätte am Kulm das Training für die Skiflug-Weltmeisterschaft stattfinden sollen, um 14 Uhr dann die Qualifikation. Aber der starke Wind hat schon in der Früh die Vermutung aufkommen lassen: Viel wird da heute nicht gehen. Jetzt hat auch die Jury entschieden: Die Qualifikation ist abgesagt. Damit sind am Freitag und Samstag 47 Athleten berechtigt zu starten – vier pro Nation, nur die Norweger dürfen fünf Athleten über die Schanze schicken, weil sie mit Marius Lindvik den amtierenden Weltmeister stellen.

Für Österreich gehen Stefan Kraft, Jan Hörl, Michael Hayböck und Manuel Fettner starten. Ein Training muss vor dem ersten Wertungsdurchgang stattfinden. Ob das am Donnerstag durchgeführt werden kann oder am Freitag vor dem ersten Wertungsdurchgang stattfindet, ist noch offen.

Sollte das Wetter den Organisatoren auch in den nächsten Tagen einen Strich durch die Rechnung machen: Ein Skiflug-Weltmeister kann auch in weniger als vier Wertungsdurchgängen ermittelt werden. Severin Freund wurde 2014 in Harrachov nach nur zwei Durchgängen Weltmeister. Damals mussten der dritte und vierte Durchgang sowie der Teambewerb abgesagt werden.

Das droht den Organisatoren in Bad Mitterndorf nicht: Für Samstag und Sonntag ist gutes Wetter angesagt und auch am Freitag soll der Wind gnädiger sein, als aktuell.