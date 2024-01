Am heutigen Donnerstag ist es so weit: Die Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm in Bad Mitterndorf wird eröffnet. 50.000 Besucher erwartet das Kulm-Team an den vier Veranstaltungstagen. „Der stärkste Tag wird der Samstag sein, da rechnen wir mit bis zu 20.000 Leuten“, sagt Sprecher Werner Schrittwieser.