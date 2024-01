In eineinhalb Wochen startet die Skiflug-Weltmeisterschaft am Kulm in Bad Mitterndorf. Mit den Vorbereitungen sei man im Plan, sagt Christoph Prüller, Chef des Organisationskomitees. Die Schanze ist fertig präpariert. Die umgefallenen Bäume vom Sturm im Dezember wurden entfernt und die nötige Schneeauflage sei auch vorhanden. Und daran sei eigentlich auch nichts mehr zu rütteln, bleibe es doch laut Wetterbericht kalt und beständig, sagt Prüller. Mitte der Woche führe die FIS dann die Schneekontrolle durch.