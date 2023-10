ÖSV-Ass Roland Leitinger wird erstmals Papa! Der Riesentorlauf-Vizeweltmeister von 2017 erwartet mit seiner Frau Simone im März 2024 Nachwuchs.

"Ein Wunder ist an Board", schrieb der 32-Jährige auf Instagram, den in den vergangenen Jahren zwei Kreuzbandrisse plagten. Am 14. Mai 2022 heiratete er Simone.