Es war ein großer Schock, als Daniel Danklmaier Mitte April des Vorjahres beim Training in Sölden nach einem Sprung einen stechenden Schmerz im linken Knie verspürte. Noch größer war der Schock, als die Untersuchung einen Kreuzbandriss, einen Meniskusschaden und einen Bruch des Schienbeinkopfs ergeben hatte. Umso größer ist die Freude, dass der Obersteirer heute (11.10 Uhr, ORF 1 live) in Cortina d’Ampezzo schon wieder am Start eines Weltcuprennens stehen wird, nur etwas mehr als acht Monate später. „Von den Knien her geht es mir echt gut, das frisch operierte ist sensationell – und auch das andere hält gut“, meinte der 28-Jährige.