Clement Noel weiß, wie es sich anfühlt, in Schladming aufs Podest zu fahren. Aber er wusste bisher noch nicht, wie es sich anhört, den Sieg zu zelebrieren, wenn die Hütte brennt, das Stadion voll ist. "Mein zweiter Platz war während Corona, da war die Atmosphäre einfach nicht so - und die ist es ja, was dieses Rennen ausmacht und so wichtig für uns macht", sagte er. Um dann zu ergänzen: "Dieser Abend, diese Nacht, es war einfach eine perfekte Nacht."