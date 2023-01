Die Hälse der Konkurrenz wurden auf der Suche nach dem Weltcup-Dominator auf der Reiteralm immer länger. Fährt Marco Odermatt den Riesentorlauf heute in Schladming (17.45/20.45 Uhr, ORF 1 live), oder fährt er nicht? Zu erspähen war der Schweizer im großen Tross der Schweizer zwar nicht, aber die Gerüchteküche sagt: Ja, er wird fünf Tage nach seiner Verletzung in Kitzbühel bei der Weltcup-Premiere eines Riesentorlaufs zur Prime Time und unter Flutlicht am Start stehen.