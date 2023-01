Wie aufgrund der Wetterprognose anzunehmen war, ist am heutigen Freitag kein Abfahrtstraining der alpinen Ski-Frauen in St. Anton am Arlberg möglich. Nach Schneefall am Donnerstag machten die hohen Temperaturen am Freitag die Durchführung unmöglich. Bei den zum Weltcup zählenden Kandahar-Rennen wird nun der Fokus auf die Durchführung von zwei Super-G am Wochenende gelegt.

Am Donnerstagabend war in der Mannschaftsführersitzung beschlossen worden, dass im Falle der Absage des Freitagtrainings Plan B mit zwei Super-G in Kraft tritt. Für eine Abfahrt muss ein Training absolviert werden, dieses hätte am Renntag in der Früh angesetzt werden müssen. Aber die Prognose für das Wochenende ist ebenfalls schwierig.