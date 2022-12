Der „Saslong-Code“ in der Abfahrt ist doch geknackt. Was heißt das für Sie?

VINCENT KRIECHMAYR: Das heißt, dass ich die verkürzte Abfahrt hier sehr gut heiße. Aber es heißt auch, dass es schon am Freitag in der zweiten Abfahrt von oben ein ganz anderes Rennen wird, denn da ist der Charakter der Strecke noch einmal ganz anders. Auf der kurzen Strecke schnaufst du im Ziel ja kaum – wenn es von oben geht, wird es darum gehen, wie sehr man ans Limit gehen kann, wenn der Kopf schon müde wird.