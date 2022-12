Ich war wirklich gespannt auf die neue Abfahrtssaison und vor allem darauf, wie Marcel Hirscher mit seiner Skimarke der Einstieg in die schnellen Disziplinen gelingt. Und dann hat es den „Haupt-Protagonisten“ Max Franz vor der Saison gleich ganz schlimm erwischt. Sein Sturz hat nicht nur auf ihn Auswirkungen, meiner Ansicht nach nimmt so etwas eine ganze Mannschaft mit. Daher sehe ich den wohl nicht ganz nach Wunsch verlaufenen Start der sogenannten „zweiten Garde“ nicht so streng.