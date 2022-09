Er vor Kurzem wurden die Hodenkrebs-Erkrankungen der Fußball-Profis Sebastien Haller (Borussia Dortmund) und Jean-Paul Boetius (Hertha BSC) bekannt, nun ging der nächste Sport-Star mit dieser Diagnose an die Öffentlichkeit: Aksel Lund Svindal. Der Olympiasieger, Weltmeister und Gesamtweltcupsieger informierte seine Fans in den sozialen Medien von seiner Erkrankung: "Ich habe eine Veränderung in meinem Körper gespürt. Ich wusste nicht, ob es etwas ist und wenn ja, was. Aber ich habe mich dazu entschieden, mich testen zu lassen. Ich ging zum Arzt und wurde schnell ins Spital überwiesen, wo bestätigt wurde, was der Arzt befürchtete: Hodenkrebs", schreibt der 39-Jährige auf Instagram, Facebook und Co.

Aber er verkündet gleichzeitig auch gute Nachrichten: Kurz darauf sei er operiert worden und alles sei gut verlaufen: "Tests, Scans und die Operation, alles ging schnell über die Bühne. Und schon nach der ersten Woche wusste ich, dass die Prognose sehr gut ist."

Einer der erfolgreichsten Skifahrer aller Zeiten will auch wachrütteln und auf das Thema aufmerksam machen, „weil ich weiß, dass Männer über Gesundheit nicht wirklich sprechen möchten". Dabei sei Hodenkrebs die häufigste Krebsart bei Männern unter 50 Jahre und eine Diagnose der Erkrankung bei Unter-30-Jährigen keine Seltenheit.