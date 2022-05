Die Anzahl der Damen und Herren aus dem Landesskiverband Kärnten zählen seit Jahren zu den stärksten Abordnungen in den ÖSV-Kadern. In jenen für die Saison 2022/23 scheinen 13 Frauen und Männer in den Kadern auf. Einziger Wermutstropfen dabei: Mit Katharina Truppe (Askö ESV St. Veit) gehört nur eine Läuferin aus unserem Bundesland dem Nationalteam an.